Надира Нарматова, общественный деятель: «Начинающаяся с роддомов коррупция добралась до кладбищ»

Н.Нарматова: Куда бы он потом ни пошел, куда бы ни посмотрел – везде берут взятки.

— Основной враг нашего общества – коррупция. Поэтому в нашей программе делается особый упор на борьбу с ней. В борьбе с коррупцией недостаточно обезглавить главаря. Есть такое выражение: «Мелкие твари будут поопасней одного большого чудища». Соответственно, нужно начинать с низших звеньев государственного управления, с областных, районных властей, в первую очередь надо искоренять коррупцию в сельских управах. Иначе народ не избавится от этого плохого, тянущего страну назад явления. Коррупция сейчас начинается в роддомах, ребенок, приходя в этот мир, преодолевает эту черту. Куда бы он потом ни пошел, куда бы ни посмотрел – везде берут взятки. Коррупция будет в детском саду, в школе, в вузе, на работе, даже на кладбище, когда умрешь. Нам пора принимать решительные меры, чтобы это остановить.

Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 13.10.2021 / стр. 8, gezitter.org