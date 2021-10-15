Внешние силы начали свои «игры»?

К приближающимся выборам внешние силы намерены добиться своих целей, путем выделения грантов НПО внутри страны.
Такое мнение выражают некоторые политические эксперты.
По их словам, некоторые кандидаты уже встречаются с народом на грантовые деньги. Это говорит о том, что уже идет вмешательство в наши внутренние дела под прикрытием выборов. Никто не имеет права вмешиваться в наши дела. И до этого были такие явления, западные организации оказывали финансовую поддержку, оказывали влияние на политические процессы. Речь идет о крупных грантовых средствах. А в нашей стране найдутся силы, которые ради денег готовы устраивать беспорядки среди народа. Поэтому нужно проработать механизмы законов, касающихся неправительственных организаций, принять профилактические меры.
К сожалению, такие мнения, опасения не в новинку. Выборные процессы у нас всегда были источником политической нестабильности, дестабилизации ситуации, напряжения. Не секрет, что внешние силы, которые недолюбливают то, что происходит в нашей стране, постараются использовать выборы в личных интересах. На сегодняшний день власти идут на решительные шаги по «Кумтору» и другим вопросам, чем не нравится «отдельным людям». Были попытки свергнуть неудобную власть и будут такие попытки.
Значит, нельзя отрицать, что желающие дестабилизации и политического напряжения внешние силы постараются воспользоваться предстоящими выборами. Поэтому нужно принимать меры против них, нарушить их планы.
Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 13.10.2021 / стр. 8, gezitter.org
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