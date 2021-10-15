Уже упали рейтинги «Улуттар биримдиги» и «Ынтымака»

Очевидно, что остались позади партии «Улуттар биримдиги» и «Ынтымак».
Был проведен опрос среди народа, чтобы узнать, какие партии вырвались вперед. Очевидно, что остались позади партии «Улуттар биримдиги» и «Ынтымак». Вопросоv заинтересовались сильные политологи, которые признают, что ситуация усложняется для упомянутых партий. Что касается партий «Ата Журт Кыргызстан», «Ата Мекен», «Азаттык», «Ишеним», «Альянс», «Ыйман Нуру», то они должны пройти через выбор народа.
Источник: газета «Азия news» №40 от 14.10.2021 / стр. 1, gezitter.org
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