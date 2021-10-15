Ясновидящая дала расклад на предстоящие выборы, политиков и ситуацию в КР

Что касается выборов, то на этот раз, утверждает ясновидящая, не все деньги будут решать.

В Кыргызстане грядут выборы депутатов в Жогорку Кенеш, к чему, впрочем, население страны уже давно привыкло. Тем не менее, эти выборы отличаются от прежних хотя бы тем, что по новой Конституции появилось много кандидатов-одномандатников плюс образовались новые политобъединения. Соответственно разного рода политологи и все кому не лень стали давать прогнозы, какие партии пройдут, кто останется за бортом и кто из одномандатников сможет набрать нужное количество голосов.

В этой связи традиционно мы не могли не обратиться к ясновидящей Свете Тойгонбаевой, тем более, как многие смогли убедиться, она дает прогнозы не хуже самих политологов, а где-то даже лучше. Впрочем, мы опять советуем не воспринимать гадания слишком серьезно, а всего лишь как развлечение на досуге.

В первую очередь она коснулась темы продуктов питания. По ее словам, все подорожает и это будет продолжаться еще какое-то время.

- Цены будут и дальше расти. Из-за этого даже могут закрыть границу с Казахстаном. Поэтому власти должны предусмотреть все эти моменты. Вообще я бы посоветовала властям научиться различать свою жизнь от жизни простых людей. Они должны ясно понимать, как живет простой народ. Если они не будут смотреть дальше своего круга, то это ничем хорошим не закончится. Многие страны не смогут оказать нам поддержку, только Узбекистан будет по прежнему помогать нам, - сказала она.

Что касается выборов, то на этот раз, утверждает ясновидящая, не все деньги будут решать.

- Не могу сказать, что пройдут именно те люди, у которых есть деньги. В этот раз даже могут пройти те, кто завоевал доверие народа. Вижу, что среди некоторых партий могут произойти конфликты. Политики будут использовать старые методы, от которых я бы хотела их предостеречь. Ничем хорошим это не кончится.

Вижу цифры 4, 5 и 7. Что это за цифры я пока не знаю. Возможно под этими номерами пройдут партии, а может это количество партий.

Что же касается шансов, то расклад приблизительно такой: у "Ата Мекена" и "Ишенима" равные шансы. В "Альянсе" собрались сильные люди. Если это партия пройдет, то она очень многое сделает для народа.

У партии "Азаттык" вижу есть потенциал. У нее вместе с "Альянсом" одинаковые шансы. Из "Азаттыка" могут пройти от 4 до 7 кандидатов.

В партии "Ынтымак" вижу много сильных людей, но у них очень много проблем, - отметила она.

Кинула карты Света Тойгонбаева и на некоторых политиков.

- У Садыра Жапарова хорошие намерения, что-то хочет сделать, но его окружение подводит его. Это я уже не первый раз говорю. В Кыргызстане если политические игры не закончатся, то рано или поздно это все ударит по президенту. Поэтому ему стоит предпринять соответствующие меры.

Акылбеку Жапарову стоило оставаться на своем месте, так как на этой должности ему будет тяжело. Очень много людей недовольны его назначением. Акылбеку Жапарову чтобы заслужить уважение народа стоит очень хорошо постараться. Тогда ему будет сопутствовать удача. Но, в целом, я так думаю он взял непосильную ношу. Теперь он должен будет работать днем и ночью. Вообще я бы посоветовала ему почистить свою ауру, чтобы открыть дорогу.

Камчыбеку Ташиеву стоит обратить внимание на своё здоровье. Также ему нужно быть осторожнее, так как его недруги не дремлют. Ташиев сейчас думает, что у него сильная команда и поэтому он уверен в себе. Но он должен понимать, что все его труды могут дать наоборот негативный результат. Ему нужно быть осторожнее так как даже рядом с ним люди, в том числе и внутри ГКНБ, воюют между собой.

У Мелиса Мырзакматова в свое время был авторитет, но сейчас я вижу ситуация уже поменялась. Сейчас он старается, верит в себя, думая что со своей командой он сможет пройти в ЖК. Ему стоит заняться своим бизнесом, так как даже если он сумеет пройти, то его будут ждать очень нелегкие времена.

Партия Омурбека Текебаева занимает средний уровень, но сам он все равно верит в свою победу. Текебаев сейчас старается протащить свою партию, но у него много врагов. Перед выборами у них может упасть рейтинг. Поэтому они должны быть готовы ко всему. Думаю, что если они даже получат 10-15 процентов, то для них это будет нормально. В целом, у Текебаева дорога открытая.

Против Жанарбека Акаева будут возобновлены политические гонения. Ему стоит почистить ауру и открыть дорогу. Только в этом случае дела его пойдут вперед. Я не могу сказать что он попадет во власть, слишком много препятствий. Но если он постарается то может что то и получится.

На пути Алтынбека Сулайманова вижу цифры 7 и 10. Вижу что у него штаб хорошо работает. Звезды ему сопутствуют и поэтому если он хорошо постарается, то может и пройти в парламент.

Райымбека Матраимова я не вижу среди партий, но вижу его среди народа. Какие бы слухи про него не распространяли, но он живет заботами и настроениями людей. Вижу, что через 4-6 месяцев он сделает что-то значиимое и хорошее для народа.

Сам Матраимов не должен обращать внимание на все эти слухи про него, а лучше ему стоит обратить внимание на своё здоровье. В будущем он обязательно получит должность, на которой принесет немалую пользу для народа.

Вообще я считаю, что таких людей как Матраимов надо тянуть в управление. В целом, дорога у него открытая и он рано или поздно придет во власть.

У Адахана Мадумарова есть свои сторонники. Если выборы пройдут честно, то у него есть шанс пройти в ЖК. Вообще это его последняя возможность. Если он на этот раз сможет пройти в ЖК, то и во власть потом попадет.

Сапар Исаков скоро он окажется в Кыргызстане. Не исключено что это будет задержание.

У Омурбека Бабанова нет сейчас намерений вернуться в Кыргызстан. Вижу он финансирует несколько партий. В целом, удача от него ушла. Ему лучше заняться своим здоровьем и своим бизнесом, - подытожила ясновидящая.





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