Садыр Жапаров предложил ЕАЭС совместно бороться с дефицитом продовольствия в странах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 14 октября, принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме онлайн.

В ходе своего выступления глава государств отметил, что ЕАЭС является важнейшим региональным интеграционным объединением для Кыргызстана с нарастающим потенциалом сближения государств-членов и обеспечения устойчивого развития.

"За время функционирования союза произошли важные положительные экономические изменения и совместными усилия преодолеваются препятствия на внутреннем рынке. Фаза становления союза пройдена, но надо признать, что реальные темпы интеграции могли быть выше. Считаю важным обращать внимание не только на перспективные направления, но и работать над укреплением и наращиванием уже достигнутых успехов союза. В этом направлении накопилось достаточно вопросов: перемещение товаров и проблемы по устранению препятствий. В связи с этим необходимо выработать механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения", - сказал Жапаров.

Особое внимание должно быть сфокусировано на качестве выполнения и сроках реализации договоренностей, исполнения права союза, а также соблюдении сроков реализации запланированных мероприятий. В особенности это касается реализации наших стратегических направлений до 2025 года.

По его словам, сегодня перед странами - членами ЕАЭС стоит задача не только вернуться к допандемийным темпам роста, но и обеспечить дальнейшее интенсивное развитие.

"Последовательные интеграционные шаги будут требовать он нас больших усилий, решительности, политической воли, особенно в нынешних реалиях. Могу с уверенностью сказать, что Кыргызстан, придавая важное значение всестороннему сотрудничеству между нашими странами, продолжит вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве союза", - отметил президент.

Скорость глобальных процессов, рост природных катаклизмов и потрясений, динамика изменений мировой экономики показывают, что в среднесрочной перспективе мы столкнемся с новыми реалиями изменения экономики, климата и общественного устройства. Происходящие в последние годы процессы доказывают, что экономика - это уже не классическое понимание хозяйственных и производственных отношений, это новое отношение человека к окружающей среде и обществу.

"Встраивание в нашу интеграцию новых направлений и взаимоотношений в рамках союза укрепит наши позиции на международной арене. Очевидно, что глобальные изменения на пути низкоуглеродного производства будут существенно влиять на конкурентоспособность наших экономик. И в данном ключе внешнеторговая, промышленная, налоговая политики наших стран должны быть своевременно адаптированы к предстоящей трансформации. Необходима выработка консолидированной позиции союза в вопросах стремления к достижению низкоуглеродного развития наших экономик. Со своей стороны выражаем готовность предоставить площадку для обсуждения климатической повестки как в рамках союза, так и во взаимодействии с другими региональными и универсальными международными организациями", - предложил Жапаров.

Он отметил, что важным на сегодняшний день вопросом дальнейшей интеграции остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Несомненно, данные вопросы влияют на обеспечение энергетической безопасности наших стран. И одной из ключевых целей для формирования общего рынка является обеспечение рынка газа государств-членов. В связи с этим мы должны обеспечить своевременное начало функционирования общего рынка газа, и Кыргызская Республика выступает за принятие согласованного всеми странами проекта международного договора по газу в реальные сроки.

"Договором предусмотрено укрепление экономик государств и обеспечение гармоничного развития и сближения. Нам необходимо проработать реальные инструменты, направленные на создание сбалансированных условий развития. Экономический кризис, связанный с пандемией, и принятие ограничительных мер оказали сильное влияние на экономику всего союза. Последовали рост уровня бедности и падение доходов, безработица, наблюдается больший разрыв между экономиками государств - членов союза. Для решения данной проблемы нам необходима системная и содержательная проработка механизмов и программ по развитию догоняющих экономик государств-членов. Кроме того, необходимо внедрять действенные механизмы создания устойчивых операционных проектов и локализации производства. Считаю важным усилить работу в данном направлении", - отметил глава государства.

В последнее время мы постоянно сталкивается то с избытком, то с дефицитом продовольствия в наших странах. К сожалению, мы не имеем действенных механизмов влияния на эти явления. Сегодня каждая страна устанавливает свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности, что ведет к самостоятельному решению потенциальных угроз. Вместе с тем не учитываются возможности ЕАЭС. Предлагаю сконцентрировать внимание на решении задачи сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка для исключения манипуляции и скачков цен на базовые продовольственные товары.

Позже администрация президента сообщила, что по итогам заседания лидеры стран-участниц ЕАЭС одобрили ряд проектов актов:

- поручение в рамках вопроса "Об экономическом давлении, оказываемом третьими странами на государства – члены Евразийского экономического союза";

- заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки;

- решение "О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза";

- решение "О внесении изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается советом Евразийской экономической комиссии";

протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного - обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации;

- решение "О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза в 2019 году. О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза в 2019 году";

- распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета";

- решение "О прекращении полномочий члена коллегии Евразийской экономической комиссии";

- решение "О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии".



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