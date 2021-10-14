Матраимов попытает счастье

С введением одномандатных избирательных округов многие собираются попытать счастье.
Среди них – депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Идет в депутаты по Кара-Суйскому району, где он родился и вырос.
Будет он избран или нет, известно одному Богу, как выразился сам господин Искендер. Но исходя из отношения карасуйцев к Матраимовым, их авторитета в этом районе, исход выборов в этом одномандатном округе кажется предсказуемым.
Это мы к тому, что Матраимовы обладают внушительной поддержкой и уважением в Кара-Суйском районе. Они фактически управляют районом, решают все кадровые вопросы. Но политические процессы немного изменились после октябрьских событий прошлого года. Было возбуждено уголовное дело на Райымбека Матраимова, он перечислил в пользу государства. Был поставлен заслон коррупционной схеме, которую он заложил в Таможенной службе, общественность узнала – кем являются Матраимовы.
Возникает вопрос: кем сейчас являются Матраимовы для карасуйцев, которые раньше воспринимали их как своих господ? Изменилось ли их отношение к этому клану или они продолжают их поддерживать? На этот вопрос мы можем ответить по итогам выборов.
Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 13.10.2021 / стр. 6, gezitter.org
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