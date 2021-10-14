На выборы идет спикер легендарного парламента

Так что Медеткан Шеримкулов скорее принес бы пользу Жогорку Кенешу, чем навредил.
Спикер легендарного парламента, работавшего в первые годы независимости Кыргызстана, 82-летний Медеткан Шеримкулов идет на парламентские выборы по списку партии «Азаттык».
Будем честны, как бы мы не хотели прихода в парламент молодых людей и новых лиц, пребывание Медеткана Шеримкулова на должности депутата Жогорку Кенеша отвечало бы интересам народа. Опытный государственный деятель, хорошо разбирается в тонкостях государственного управления, отлично знаком с природой парламента, обладает большим жизненным и профессиональным опытом. Так что Медеткан Шеримкулов скорее принес бы пользу Жогорку Кенешу, чем навредил. Будучи аксакалом парламента, он мог бы давать советы и наставления другим депутатам, призывать найти правильный путь, показывать направление, придав солидности Жогорку Кенешу благодаря своему красноречию и мудрости. В свое время аксакалы вроде Турдакуна Усубалиева, Апсамата Масалиева, Бейше Акунова придавали особый шарм Жогорку Кенешу, оказывали позитивное воздействие.
Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 13.10.2021 / стр. 6, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!