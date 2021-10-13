Садыр Жапаров: Надо совместно противостоять бизнесу, разрушающему ледники

Проблема ледников остается актуальной для Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров призвал международное сообщество совместно противостоять бизнес-деятельности, разрушающей ледники. 12 октября он выступил с видеопосланием на пятнадцатом совещании Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15), организованном под эгидой ООН.

«Отдельно стоит остановиться на уничтожении многовековых ледников в результате недобросовестной работы иностранных инвесторов, которая подорвала целостность и богатое разнообразие флоры и фауны наших гор и рек. Мы вместе должны противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам», — сказал Жапаров.

Проблема ледников остается актуальной для Кыргызстана. Кыргызское правительство обратилось в суд, озвучив претензии к канадской компании «Центерра Голд», которая разрабатывает золотое месторождение Кумтор, обвинив в разрушении ледников и нанесении экологического ущерба. Компания же опровергает такие обвинения.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org