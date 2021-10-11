В Бишкеке прошел съезд партии "Ата-Журт Кыргызстан"

В Бишкеке, 10 октября 2021 года, прошел съезд партии "Ата-Журт Кыргызстан", на котором был утвержден список кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах 28 ноября.

Список партии возглавил лидер партии Айбек Маткеримов.

В список также включены:

Торобаев Бакыт Эргешевич;

Сабиров Равшан Азатович;

Исаева Джамиля Кубанычбековна;

Сарыбашов Таалайбек Насирбекович;

Эсенаманов Замирбек Садыбакасович;

Токторбаев Женишбек Шермаматович;

Нарматова Надира Азимовна;

Нышанов Джайлообай Данибаевич;

Кадыров Кубанычбек Бекбосунович;

Масабиров Таалайбек Айтмаматович;

Талиева Камила Абдыразаковна;

Нарбаев Каныбек Джайчиевич;

Тулендыбаев Пархат Розымович;

Бакир уулу Турсунбай;

Жунушалиева Гулсункан Ишенгазиевна;

Борбиев Берадор Сманович (Бек Борбиев);

URL: https://www.vb.kg/407751