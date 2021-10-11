В Бишкеке, 10 октября 2021 года, прошел съезд партии "Ата-Журт Кыргызстан", на котором был утвержден список кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах 28 ноября.
Список партии возглавил лидер партии Айбек Маткеримов.
В список также включены:
Торобаев Бакыт Эргешевич;
Сабиров Равшан Азатович;
Исаева Джамиля Кубанычбековна;
Сарыбашов Таалайбек Насирбекович;
Эсенаманов Замирбек Садыбакасович;
Токторбаев Женишбек Шермаматович;
Нарматова Надира Азимовна;
Нышанов Джайлообай Данибаевич;
Кадыров Кубанычбек Бекбосунович;
Масабиров Таалайбек Айтмаматович;
Талиева Камила Абдыразаковна;
Нарбаев Каныбек Джайчиевич;
Тулендыбаев Пархат Розымович;
Бакир уулу Турсунбай;
Жунушалиева Гулсункан Ишенгазиевна;
Борбиев Берадор Сманович (Бек Борбиев);
URL: https://www.vb.kg/407751
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