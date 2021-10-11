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Певец Бек Борбиев примет участие в парламентских выборах от партии «Ата-Журт Кыргызстан»

Певец Бек Борбиев сообщил, что будет участвовать в парламентских выборах от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ему поступили предложения от трёх-четырёх партий, но свой выбор он остановил на «Ата-Журт Кыргызстан». Он идет в списке 17-м.

«Программа, стратегия и взгляды на будущее партии совпали с моими на 100%», — заявил он.

О том, что певец собирается участвовать в выборах стало известно еще в сентябре. Тогда он еще не определился с какой партией пойдет на выборы.

«До этого, в 2010 году, я принимал участие на выборах от партии “Бутун Кыргызстан”, на предстоящих выборах думаю принять участие от партии, которая будет служить народу», — говорил Борбиев.


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