Джуманазаров: Я разделяю уверенность президента

По его словам, для этого есть немало предпосылок.
"Я разделяю уверенность президента КР Садыра Жапарова в том, что Кыргызстан безусловно по делу Кумтора в международных судах выйдет победителем". Об этом заявил нашему изданию гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.
По его словам, для этого есть немало предпосылок.
"Мы все хорошо знаем про множество нарушений руководство Центерры, в том числе и про экологические, когда были безвозвратно разрушены ледники. А это извините меня касается не только Кыргызстана, но и всего региона Центральной Азии, так как речь идет о чистой воде, наиболее нашего ценного продукта. Более того, можно сказать, что наша экокатастрофа, будем все называть своими именами, рано или поздно будет иметь влияние в глобальном масштабе. А это преступление и довольно-таки серьезное", - отметил Джуманазаров.
С юридической точки зрения, продолжил эксперт, Кыргызстан в любом случае является победителем.
"Помните до 2003 года была компания "Камеко". Так вот тогда Кыргызстан владел долей в 67 процентов, а "Камеко" - 33 процента. В 2004 году было подписано соглашение о реструктуризации проекта. В результате все акции Кыргызстана и компании "Камеко" перешли новой компании - "Центерра Голд", в которой Кыргызстан получил только 33 процента акций. Это было уже серьезное нарушение, так по соглашению с "Камеко" было оговорено, что никаких изменений в договоре не должно было произойти. Более того, согласно этому договору месторождение давно должно было перейти в распоряжение Кыргызстана. То есть это я к тому, что по даже по международному законодательству наши интересы были ущемлены", - добавил активист.
URL: https://www.vb.kg/407597
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!