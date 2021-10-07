Алмазбек Акматалиев: Пускай кандидаты извлекут урок из прошлогодних выборов в городской кенеш

Бишкек, "Саясат. kg". В текущем году отменены результаты выборов в городские кенеши.
Потому что были выявлены факты подкупа голосов. Это должно стать уроком для кандидатов, которые шумно идут в Жогорку Кенеш. Такое мнение выразил политолог Алмазбек Акматалиев.
«ЦИК в этом году отменил результаты выборов в трех крупных городах – Бишкеке, Оше, Токмоке. О причинах мы знаем – правонарушения, подкупы голосов и т.д.
Я думаю, что каждая партия или каждый кандидат перед выборами в ЖК должен держать в голове эти факты, способные отменить результаты выборов! У нас уже есть опыт принятия таких резких решений! Сейчас даже стало легче – можно практиковать бескомпромиссную дисквалификацию конкретного кандидата, если не партии! Тогда пострадает и партия, которая стоит за этим кандидатом…
Не только власти, но и каждый избиратель должен извлечь урок из прошлогодних событий, из выборов в городские кенеши, которые состоялись уже в этом году. Нельзя наступать на те же грабли», — говорит политолог.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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