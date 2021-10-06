Жамин Акималиев: «Кумтор» принадлежит кыргызскому народу, значит должен работать в интересах кыргызского государства!

Бишкек, "Саясат. kg". Садыр Жапаров в данное время озвучил слова по «Кумтору», которые хотел услышать народ. Такое мнение выразил Жамин Акималиев.

Напомним, президент Садыр Жапаров обратился к кыргызскому народу, выразил уверенность в том, что Кыргызстан обязательно одержит победу в международном суде по вопросу Кумтора.

По мнению Жамина Акималиева, оптимизм главы государства обоснован. Другого варианта быть не может.

«Садыр Жапаров озвучил слова, которые хотели услышать все. «Кумтор» принадлежит кыргызскому народу, значит должен работать в интересах кыргызского государства. Канадская компания шла на грубые нарушения закона, подкупив продажных и коррумпированных кыргызских чиновников. Мы это докажем и обязательно добьемся справедливости», — сказал академик.

Он считает, что переговоры между Кыргызстаном и руководством компании «Центерра» принесут пользу стране.

По его словам, в некоторых случаях не нужно тратить время и ресурсы на судебные тяжбы, а прийти к одному мнению путем переговоров. Но при этом нужно придерживаться одной позиции – «Кумтор» принадлежит народу.

«В ледниках есть запасы воды на несколько миллиардов, мы должны их защитить. Надо создать условия, чтобы в будущем не пострадала экология. Смягчить позицию можно только тогда, когда канадцы с этим согласятся», — сказал Жамин Акималиев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org