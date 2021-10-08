Мырзакматов выглядит очень вялым, по сравнению с Мадумаровым и Кадырбековым

Мелис Мырзакматов не дотягивает до нужного уровня, но он притворствует и создает союзы с различными партиями.
Хочет показать себя самостоятельной силой в глазах власти? Нам же все известно. Объединяются немощные. Пустые амбиции не дадут вырваться в лидеры в политике. Мелис Мырзакматов больше не строит из себя «льва» или «тигра». Если не будет вести себя более скромно, то может разозлить власти. Разве он не чувствует, что его времена прошли? Не хватило ему духа заручиться поддержкой протестного электората. С этой точки зрения оппозиционно настроенный Адахан Мадумаров объявил, что ни с кем заключать союз не будет. «Бутун Кыргызстан» пойдет на выборы самостоятельно. Красноречивый политик Нуржигит Кадырбеков тоже заявил, что ни с кем объединяться не будет. По сравнению с ними Мелис Мырзакматов выглядит очень вялым!
Источник: газета «Азия news» №38 от 30.09.2021 / стр. 7, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!