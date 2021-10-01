Пресс-секретарь Жапарова попросил депутатов не комментировать от имени президента

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал выступление депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева о российском эксперте Фролове.

Пресс-секретарь Садыра Жапарова призвал депутата воздержаться от комментариев от имени президента.

«Призываем отдельных депутатов воздержаться от комментариев от имени президента. Для этого есть пресс-служба главы государства», — сказал он.

Напомним, ранее в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт», депутат Саматбек Ибраев сообщил, что приглашенный российский банкир и эксперт Владимир Фролов был на приеме у президента Садыра Жапарова.

«Садыр Нургожоевич лично принял этого эксперта, проверил и после того, как убедился в нем, оказывает поддержку», — сказал депутат в своей речи.

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