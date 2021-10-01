Пресс-секретарь Жапарова попросил депутатов не комментировать от имени президента

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал выступление депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева о российском эксперте Фролове.
Пресс-секретарь Садыра Жапарова призвал депутата воздержаться от комментариев от имени президента.
«Призываем отдельных депутатов воздержаться от комментариев от имени президента. Для этого есть пресс-служба главы государства», — сказал он.
Напомним, ранее в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт», депутат Саматбек Ибраев сообщил, что приглашенный российский банкир и эксперт Владимир Фролов был на приеме у президента Садыра Жапарова.
«Садыр Нургожоевич лично принял этого эксперта, проверил и после того, как убедился в нем, оказывает поддержку», — сказал депутат в своей речи.
Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!