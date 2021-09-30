Каким политикам написал письмо находящийся за решеткой Алмазбек Атамбаев?

Говорит: «Это сюрприз».

Находящийся под стражей Алмазбек Атамбаев заинтересован в том, чтобы создать реальную силу, написал письмо отдельным политикам, призвал к объединению. Говорит: «Это сюрприз». Правда ли то, что он склоняет на свою сторону Канатбека Исаева, Кенешбека Дуйшебаева и других лидеров? Сначала он призовет к согласию лидеров Чуя, а потом перейдет к лидерам других регионов? Короче говоря, подобные шаги могут заставить власти задуматься… Что скажете?

Источник: газета «Азия news» №38 от 30.09.2021 / стр. 9, gezitter.org