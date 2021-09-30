Из одного округа выступают Эльмурза Сатыбалдиев, Улукбек Маматаев, Аалы Карашев

Постепенно всплывают имена кандидатов по одномандатным округам.

По Узгенскому избирательному округу на выборы идут депутат ЖК Аалы Карашев, бывший генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев и лидер политической партии «Ак калпак» Улукбек Маматаев.

Кажется, борьба предстоит острая. Пока известные личности опираются на свой авторитет и опыт, на определенный электорат, на что же надеется Улукбек Маматаев? Он уступает тем двоим по финансовым, политическим ресурсам, но он известен как политик, орошенный демократическими идеями, как человек, которому небезразличны политическая и экономическая ситуация в стране. Всегда говорит правду и озвучивает справедливое мнение. Очевидно, что в ходе выборов пустит в ход эти преимущества, чтобы одолеть оппонентов.

В любом случае нам бы хотелось, чтобы были избраны те, кто действительно пользуется поддержкой и доверием избирателей. Решать в любом случае будут избиратели. Тем не менее если говорить про актуальность, то у Улукбека Маматаева больше шансов завоевать поддержку народа, как представителю нового поколения.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 3, gezitter.org