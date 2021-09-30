Все больше людей мечтают о депутатстве

Если взглянуть, то по одномандатным округам выдвигают кандидатуру по двум убеждениям.

С тех пор как были внесены изменения в выборное законодательство, появилась возможность избираться по одномандатным избирательным округам, все больше людей стараются выдвинуть свою кандидатуру, попытать счастье. Среди них есть как действующие депутаты, так и экс-депутаты, а также те, кто ни разу не примерял депутатский нагрудный значок.

Если взглянуть, то по одномандатным округам выдвигают кандидатуру по двум убеждениям. Одни опираются на свой авторитет в избирательном округе, на свои деньги. Другие же думают про себя: «Дай-ка выдвину кандидатуру, а вдруг по Божьей воле народ поддержит». Конечно, результаты выборов будут зависеть от стараний кандидатов и от воли Бога. Вполне могут победить неожиданные кандидаты. Избиратели вполне могут оказать доверие новым лицам, устав от старых депутатов, от старых лиц. Никто не гарантирует, что этого не случится.

В настоящий момент на своих малых родинах хотят попытать счастье действующие и экс-депутаты – Бактыбек Сыдыков, Тазабек Икрамов, Улан Примов, Эмиль Токтошев. С приближением выборов кандидатов будет больше.

Желающие стать кандидатами по одномандатным округам должны сдать документы в ЦИК до 18 октября. Не смогут зарегистрироваться кандидаты, которые не успеют к 18:00.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 3, gezitter.org