Мусуркул Кабылбеков, публицист: «Масадыков направился в Афганистан по личным мотивам, а не в интересах государства»

Бишкек, "Саясат. kg". Все это чисто по-человечески понятно, но не имеет никакого отношения к государственным интересам.

— Поездка Таалатбека Масадыкова в Афганистан – не более чем попытка показать себя. Я решительно не понимаю, зачем надо было торопиться с визитом к талибам. Какие такие жизненно важные для Кыргызстана цели мы преследовали? Политические, экономические, религиозные? Человек хотел показать себя, похвастаться. И это в лучшем случае. Заигрывания с талибами кроме дипломатических осложнений с соседями не сулят ровным счетом никаких выгод Кыргызстану. Масадыков, (а скорее всего именно он инициатор визита с гумпомощью), решает в вопросе с Афганистаном больше личные проблемы, чем государственные. После издевательской отповеди от ГКНБ, ему крайне необходимо восстановить лицо и продемонстрировать востребованность своей высосанной из пальца должности. Все это чисто по-человечески понятно, но не имеет никакого отношения к государственным интересам.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org