Парламентские выборы объединены с местными. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей».

Постановляется назначить выборы в Тогуз-Тороуский айыльный кенеш Тогуз-Тороуского района, Терек-Сайский айыльный кенеш Чаткальского района, Кызыл-Озгорушский айыльный кенеш Токтогульского района Джалал-Абадской области, Кара-Суйский городской кенеш Кара-Суйского района Ошской области 28 ноября.

ЦИК поручено организовать их проведение.

Кроме этого, соответствующие поручения даны кабинету министров, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления.



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