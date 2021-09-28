Чынгыз Капаров, гражданский активист: «Жогорку Кенеш опускается до уровня торговли на Ошском рынке…»

Результаты выборов будут таить в себе опасность, если в ЖК придут те, кто подкупает народ за деньги.



— Какого вы мнения о том, как в парламент баллотируются старые политики?

— У депутатов VI созыва, бывших министров, губернаторов нет морального права вмешиваться в политику и идти на выборы в Жогорку Кенеш. Я против этого и призываю народ так же отнестись.

— Как, думаете, закончатся выборы?

— Результаты выборов будут таить в себе опасность, если в ЖК придут те, кто подкупает народ за деньги. Это очень опасно. Кроме того, нельзя подпускать к выборам, которые были осуждены, но были «обезжирены» и отпущены на свободу. Закон не должен позволять им попасть в ЖК. Некоторые сами не могут пойти на выборы, поэтому отправлять своих детей. И к этому народ не должен проявлять безразличие.

Я против того, чтобы в ЖК попадали старые политики, воры, бизнесмены. Потому что они больше думают о личных интересах и не самостоятельны в принятии решений.

Те, кто в прошлом году говорил: «Не пойду в ЖК», — в этом году немного поработали в правительстве и вновь баллотируются в парламент. Наш Жогорку Кенеш опустился до уровня торговли на Ошском рынке. Кто будет думать о будущем народа, о судьбе нации, об укреплении государственности, о развитии экономики? Это печально. Поэтому нам нужно проголосовать за мужчин и женщин, готовых работать для народа, а не коррупционеров, которые кормят обещаниями на протяжении 30 лет.

Источник: газета «Азия news» №37 от 23.09.2021 / стр. 10, gezitter.org