Бакыт Бакетаев, политолог: «Если депутаты будут контролировать Национальный банк, то за год они его развалят»

Б.Бакетаев: Этот Жогорку Кенеш остался в истории как дольше всех проработавший.



— Депутат Саматбек Ибраев заявил: «На последней встрече с депутатами Садыр Жапаров назвал VI созыв легендарным». Достоин ли этот парламент такого звания?

— В истории наш первый парламент назвали легендарным. Другие созывы назвать так не можем. Нельзя же пачкать память о «легендарном парламенте». Другого названия не нашли? Этот Жогорку Кенеш остался в истории как дольше всех проработавший. С этой точки зрения действующий парламент действительно выделяется. Здесь много людей, которые веселят народ. Бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал их «сопливый парламент». К ним пристало это имя.

— Этот же депутат призывает поддержать закон о «Финансовых технологиях», связанный с Национальным банком. Есть ли в этом необходимость?

— Я считаю, что Саматбек Ибраев вносит неправильное предложение. Во всех странах, кроме Китая, Национальный банк осуществляет независимую политику. Наш сом на протяжении многих лет стабилен. Среди стран СНГ с 90-х годов наш сом занимает первое место по стабильности. Это результат того, что Национальный банк работает самостоятельно. Он не вмешивается в политику, занимается своим валютным рынком. Если же депутаты начнут контролировать, то за год Национальный банк развалится, а сам обрушится. Но есть и недостаток у Национального банка, были установлены сложные барьеры при учреждении коммерческих банков. Поэтому не открываются новые банки, нет конкуренции, проценты при выдаче кредитов населению достигают небес. Национальному банку пора пересмотреть эту политику, иначе банкиры сели на шею населения. Приходят инвесторы, но им не удается открыть банк. За последние 10 лет открылось 3 банка. Если бы раз в год будет открываться хотя бы один банк, это была бы хоть какая-та инвестиция в страну. Говорят, нужно передать 1 млн долларов, чтобы открыть новый коммерческий банк. Если банков станет меньше, проценты кредитов будут снижаться. Но Нацбанк этому мешает.

Источник: газета «Азия news» №37 от 23.09.2021 / стр. 2, gezitter.org