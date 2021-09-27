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Эмильбек Каптагаев: «России более правильным было бы объявить Крым отдельным государством»

России было бы правильнее умерить имперские амбиции и объявить Крым отдельным государством.

Такое мнение выразил общественный деятель Эмильбек Каптагаев.

— У Кыргызстана тоже нет оснований признавать Крым российским, потому что в главном соглашении во время распада СССР чётко написано о признании территориальной целостности каждой республики. Нарушение этого соглашения открывает дорогу многочисленным конфликтам. России следовало умерить свои имперские и амбиции объявить Крым отдельным государством, и Крым продолжал бы существовать как страна «непризнанная», подобно Кипру.

Тогда у крымских татар сохранился бы шанс получить своё государство. Как известно, к этому народу проявлена историческая несправедливость, у них отобрали их отечество, — считает Каптагаев.

 

Источник: NazarNews, gezitter.org

           

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