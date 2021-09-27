Калыкова: Мы знаем, с какими трудностями столкнулся Садыр Жапаров из-за Кумтора, нам нужно его поддержать

Бишкек, "Саясат. kg". В споре между Кыргызстаном и канадской компанией по Кумтору нам нужно быть на стороне президента.
Так считает председатель сельского кенеша села Кара-Булак Баткенской области Дарыйка Калыкова.
«Я об этом говорю как представитель простого народа. На протяжении многих лет вокруг Кумтора были различные события, игры, действующими лицами были определенные чиновники. Садыр Жапаров обрел известность среди народа, так как настойчиво поднимал эту тему, заручился поддержкой. Народ видел, с какими трудностями он столкнулся и не сломался. Поэтому неудивительно, что он поднял вопрос Кумтора, оказавшись во власти.
Сейчас некоторые средства массовой информации пишут: «Не надо было трогать Кумтор, это ударит по нашей экономике, отпугнет инвесторов». Я скажу так – их всех подкупила «Центерра» и им нужно критиковать власть. Давно настала пора навести порядок на Кумторе. Мы терпели 20 лет. Много лет упустили», – сказала Калыкова.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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