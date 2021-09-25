Бакетаев: Так был ли смысл в поездке Масадыкова в Афганистан?

Политолог Бакыт Бакетаев выступил с критикой по поводу поездки заместителя председателя Таалатбека Масадыкова в Афганистан.

Свое мнение он предоставил редакции VB.KG:

"В эти дни СМИ пестрят сообщениями о визите Таалатбека Масадыкова в Афганистан. Это едва ли не самая громкая новость. Хочется спросить: ну, съездил он туда и что?

Напомню, зампред Совбеза встретился в Кабуле с руководством "Талибана" (движение, запрещённое в КР). Что он там вообще делал? Официальная версия: сопровождал гуманитарный груз, пообщался с и.о. первого замглавы правительства ИЭА Абдул Гани Барадаром, а также с и.о. министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки.

Вопрос: простым кыргызстанцам что с этого? Пенсии ощутимо поднимутся? Минимальный размер пенсионных выплат 1800 сомов, что в несколько раз ниже прожиточного минимума! "Токтогулка" наполнится? В связи с малыми наполнением Токтогульского водохранилища мы вынуждены экономить электроэнергию. А может, цены на бензин перестанут расти и, наконец-то, стабилизируются?

Ведь своих проблем хватает. К тому же на саммите ОДКБ в Душанбе страны- участники обсудили варианты совместного реагирования на потенциальные угрозы, исходящие из Афганистана. К чему разводить самодеятельность и вести сепаратные переговоры?

У нас и без того натянутые отношения с Таджикистаном, так как соседи ведут иную политику в отношении талибов, равно как и Узбекистан. Более того, ни одна из стран региона ни на каком уровне не контактировала с представителями талибов.

С руководством "Талибана" прежде вели переговоры Россия, Китай, США. Причём встречи проходили в Москве, Тяньцзине и Дохе соответственно. Наша делегация, напротив, сама отправилась в Кабул. Нам-то зачем туда лезть?

Тогда давайте открыто выразим свою позицию по Сирии, Ливии, Ираку, Донбассу и Крыму, по санкциям США и ЕС в отношении России.

Италия, как страна, председательствующая в G 20, планирует созвать встречу лидеров для обсуждения ситуации в Афганистане. Так перед этим премьер-министр Италии Марио Драги совещался с президентом Владимиром Путиным по этой острой теме. А на днях руководители Талибана в Кабуле встречались с представителями РФ, КНР и Пакистана.

И после этого туда едет наша мини-делегация... Контраст, полагаю, очевиден.

Может, все-таки стоит вести взвешенную политику, более приземленную и близкую к действительности? Не искать проблем, не выступать со своим мнением, когда не просят? Да и кому оно нужно и принимают ли наше мнение всерьёз? Я лично глубоко в этом сомневаюсь.

Несбалансированная внешняя политика способна нанести больше ущерба, чем любой катаклизм или революция. Поэтому в мировой геополитике сложилась определённая структура, при которой стоит очень грамотно себя вести, потому что за каждым действием стоит народ, его благополучие и стабильность.

Я также не уверен, что Масадыков способен содействовать включению в инклюзивное правительство Афганистана (которое обещают создать талибы) представителей кыргызской диаспоры Афганистана.

Так был ли смысл в этой поездке?", - задается вопросом эксперт.





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