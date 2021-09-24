Эсенгул Исаков, экс-депутат: Правда на стороне Кыргызстана, «Центерра» будет вынуждена принять наши условия

Бишкек, "Саясат. kg". Я думаю, ГКНБ выбрал правильный курс.

— Государственный комитет национальной безопасности задержал отдельных людей, которые во время прошлогодних парламентских выборов были причастны к партийной коррупции. Сообщается, что работа в этом направлении продолжится. Тем самым власти хотят провести честные парламентские выборы?

— Коррупция на прошлогодних выборах негативно сказалась на жизни народа и на казне государства. Потому что бюджет тогда и так был в дефиците, а на выборы пришлось потратиться. Должны быть привлечены к ответственности лидеры партий, а также те, кто разбрасывался ворованными деньгами. Они должны возместить расходы на проведение повторных выборов. Тогда будет возможность провести честные выборы. Я думаю, ГКНБ выбрал правильный курс. Но я хочу озвучить то, что на устах народа – хорошо, что задерживают подозреваемых в коррупции, но было бы лучше, если бы они сообщали – сколько денег было изъято и на что они пошли.

— Власть столкнулась с первым препятствием при попытке возвращения Кумтора. В связи с этим у наших же граждан возникла негативная реакция. Верите ли вы в то, что Садыр Жапаров доведет до конца начатое дело по Кумтору?

— Садыр Нургожоевич проявил политическую волю в деле Кумтора, вернул под контроль государства. Управлявшие до этого Кумтором люди уничтожили ледники мирового значения, нанесли огромный урон по экологии. Они не возместили ущерб от разрушения пастбищных земель, почвы. Поэтому я думаю, что будут тщетными попытки победить на международным суде у тех, кто воровал золото Кумтора, богатство народа. Значит, правда на стороне Кыргызстана, «Центерре» придется принять условия, которые поставит Кыргызское Государство.

— Не секрет, что и сейчас есть провокационные силы, которые будоражат общественность и пугают народ четвертым переворотом. В чем их цель? Хотят захватить власть под предлогом выборов? Есть ли предпосылки к тому, что произойдет переворот, хотя не прошло и года с предыдущего?

— С 1995 года у нас начали проводиться свободные выборы и в них разбрасываются грязными деньгами власть имущие и богачи, привыкшие получать жирные кресла в Жогорку Кенеше. Они не хотят, чтобы выборы были честными. Желают попасть во власть привычными путями. Им нет дела до жизни народа. Поэтому пора принимать закон о люстрации, очиститься от тех, кто во власти или в политике навредил стране. Тогда это станет уроком для других и у нас вырастет чистое поколение.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org