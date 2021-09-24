Алмазбек Акматалиев, политолог: «Курманкул Зулушев совершил революционный поступок!»

А.Акматалиев: Это очень важно для города Бишкека, в какой-то степени революционный шаг!



— Очень обрадовался, услышав новость о том, что относящийся к Генпрокуратуре детский садик полностью перешел на кыргызский язык! Этот шаг господина Курманкула Зулушева стал хорошим показателем государственности и патриотизма…

Начало положено, можно теперь постепенно переводить на кыргызский язык другие детские сады, относящиеся к государственным органам (МВД, ГКНБ и т.д.) Это очень важно для города Бишкека, в какой-то степени революционный шаг! Если мы не будем развивать кыргызский язык в Бишкеке таким способом, то другие пути не дадут хороший результат! Если детский сад будет полностью кыргызским, то русский язык дети освоят самостоятельно, копаясь в своих планшетах! Вот тогда у нас естественным путем образуется двуязычие…

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 10, gezitter.org