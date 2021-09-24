Улукбек Маматаев, общественный деятель: «Наш народ любит справедливое правление!»

У.Маматаев: Если мы проведем честные выборы, то в стране будет справедливость, мы будем на пути развития.
— ГКНБ задержал некоторых людей, причастных к партийной коррупции во время парламентских выборов прошлого года. Сообщается, что будут еще сенсации, связанные с этим. Тем самым власть пытается провести предстоящие парламентские выборы честно?
— Я считаю правильной проводимую работу со стороны ГКНБ. Потому что после прошлогодних парламентских выборов часто фиксировались случаи подкупа избирателей партиями власти, что привело к народным волнениям, а власть была вынуждена уйти. В народе есть беспокойство: «Интересно, как пройдут предстоящие выборы, будет ли подкуп голосов, как на прошлогодних выборах?» Думаю, народ очень устал от шумихи и переворотов, нам нужна стабильность. Никогда не удавалось кому-то управлять кыргызами за счет силы, угроз или подкупа. Наш народ любит справедливое правление. У нынешней власти появились отличные возможности для выведения Кыргызстана из тупика. Одна из этих возможностей – предстоящие парламентские выборы. Если мы проведем честные выборы, то в стране будет справедливость, мы будем на пути развития. Поэтому всем нам следует объединиться, не поддаваться провокациям, сохранить стабильность в стране.
Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 7, gezitter.org
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