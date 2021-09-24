Кыяс Молдокасымов: Конечно поддерживаю действия президента, ставящего интересы страны на первое место

Об этом нашему изданию сообщил известный историк, публицист, председатель фонда «Мурас» Кыяс Молдокасымов.
Но в то же время известный историк немного иначе относится к словам президента Садыра Жапарова на генассамблее ООН о том, что «Кыргызстан самостоятельно устранил последствия на Кумторе, способные привести к экологической катастрофе».
Председатель фонда «Мурас» считает, что нанесенный экологический ущерб полностью должна возместить компания Centerra Gold Inc.
Вместе с тем ученым считает виновным и кыргызские власти, которые открыли дорогу этому экологическому ущербу.
Напомним, в мае текущего года кыргызское правительство ввело внешнее управление на предприятия «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани», которые занимались разработкой золота на руднике Кумтор. До этого государственная комиссия обратилась в суд, доказав, что сброс отвалов пустой породы на ледники Лысый и Давыдова по решению канадской компании Centerra Gold Inc привели к ускоренному таянию ледников. Хотя Первомайский районный суд оштрафовал иностранную компанию на крупную сумму, компания отказалась выплачивать штраф и обратилась в арбитражный суд в Нью-Йорке.
Хотя кыргызское правительство старается не подрывать работу по добыче золота на Кумторе, возникают субъективные препятствия. Во-первых, Лондонская ассоциация участников рынков ценных металлов исключила аффинажный завод в Кара-Балте из списка надежных поставщиков. В итоге теперь невозможно продать добытое на Кумторе золото через эту ассоциацию. Второе препятствие – Centerra Gold Inc через суд добился прекращения поставки запчастей для большегрузных машин на руднике.
Но как сообщил министр финансов и экономики Акылбек Жапаров, препятствия были ожидаемы для кыргызской стороны, ищутся альтернативные пути сбыта золота.
Источник: Abal.kg, gezitter.org
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