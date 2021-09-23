Посол Кыргызстана в Азербайджане: В заявлении Тазабека Икрамова есть "рациональное зерно"

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев считает, что в недавнем заявлении депутата Тазабека Икрамова есть "рациональное зерно".

Напомним, 20 сентября председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов предложил назначить одного посла Кыргызстана в Грузии, Армении и Азербайджане.



"На самом деле предложение интересное и заслуживает внимания. На долгосрочную перспективу оно выглядит вполне логичным и имеет "рациональное зерно".

Однако в настоящее время по объективным причинам не представляется возможным его реализовать. Для этого должны созреть условия. А именно: нормализация взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией и установление между ними дипломатических отношений. К слову, уже имеется ряд позитивных предпосылок. Функционирует трехсторонняя рабочая группа по Карабаху.

В то же время благодаря мудрой и последовательной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева сделан ряд миролюбивых жестов: в связи с проведением ремонтных работ на территории России Баку позволил компании "Газпром" транспортировать природный газ в Армению через Азербайджан. Также продолжается процесс передачи тел погибших армянских солдат и задержанных армян. Надеюсь, что придет время, когда два государства восстановят необходимый объем межгосударственных отношений.

При этом хотел бы напомнить, что в ходе недавнего июльского официального визита министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в Азербайджан от имени нашего президента Садыра Нургожоевича Жапарова была озвучена инициатива по созданию межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3). На что был получен позитивный отклик от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Данная площадка также подразумевает привлечение Армении к интеграционным проектам. Без ее участия представленность интересов всего Южного Кавказа будет неполноформатной. С грузинской стороной идут консультации.

В настоящее время наше посольство также аккредитовано в Грузии по совместительству с резиденцией в Баку. В будущем при изменении обстоятельств, с решением руководства нашей страны и согласия принимающей стороны, возможно, мы вернемся к предложению председателя комитета по международным делам нашего парламента Тазабека Икрамова", - сообщил Кайрат Осмоналиев.



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