Марлен Маматалиев, депутат Жогорку Кенеша: «Кумтор» нужен не только Жапарову, но и всему народу…»

М.Маматалиев: Нам всем нужно поддерживать, чтобы он довел дело до конца.



— ГКНБ задержал некоторых людей, причастных к партийной коррупции во время парламентских выборов прошлого года. Тем самым власть пытается провести предстоящие парламентские выборы честно?

— Да, но я считаю, что тут нужно наказывать не только тех, кто брал, но и давал. Только тогда удастся побороть нарушения закона, подкуп голосов.

— Верите ли вы в то, что Садыр Жапаров доведет до конца начатые дела по «Кумтору»?

— Нам всем нужно поддерживать, чтобы он довел дело до конца. «Кумтор» нужен всему народу, не только Жапарову. Мы позволяли до этого воровать золото, нужно хотя бы сохранить то, что осталось. Пускай оставшееся золото принесет пользу всей стране.

— Есть люди, которые будоражат народ и говорят о четвертом перевороте. Разве сложилась такая ситуация?

— Четвертый переворот откатит нас на 10 лет назад. Нельзя этого допускать, необходимо провести честные выборы, налаживать ситуацию в стране, развивать. Инвесторы только начали приезжать, нельзя их распугивать, пора заняться экономикой. Для этого нужно провести честные выборы.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 8, gezitter.org