Артур Медетбеков, генерал: «Народ возлагает большие надежды на действующую власть!»

А.Медетбеков: Граждане Кыргызстане по своей природе не приемлют несправедливость, поэтому произошло три переворота.



— Поддерживаете ли борьбу ГКНБ с людьми, которые были причастны к партийной коррупции во время прошлогодних парламентских выборов? Тем самым власть пытается провести предстоящие парламентские выборы честно?

— В октябре 2020 года парламентские выборы проходили с нарушением закона, они были грязными, из-за чего в Кыргызстане произошел переворот. Власть сменилась. Граждане Кыргызстане по своей природе не приемлют несправедливость, поэтому произошло три переворота. Нынешней власти нужно извлекать урок из ошибок предыдущих властей, нельзя повторять прошлогоднюю ошибку – пытаться протолкнуть 3-4 партии. На выборах нужно относиться ко всем одинаково, создать условия, чтобы пришли партии, которых действительно поддерживает народ. Тогда не будет шумихи и проблем. Сотрудники органов должны противостоять подкупу голосов.

— Появились те, кто сомневаются в начатом деле Садыра Жапарова по Кумтору, верите ли вы в то, что президент доведет дело до конца?

— Если мы намерены полностью прибрать к рукам Кумтор и разрабатывать его, то многого добьемся. Но сейчас ситуация усложняется. Точнее, мы не ожидали, что кто-то еще, кроме разрабатывавшей до этого Кумтор компании выступит против нас. Выясняется, что «Центерра» уже заручилась поддержкой компаний, занимающихся золотодобычей и разведкой по всему миру. Поэтому они оказывают всесторонние препятствия Кыргызстану. Но кыргызстанцам не нужно этого бояться. Если они продолжат давить, то нам нужно взять Кумтор полностью в собственность государства и сотрудничать с другими золотодобывающими компаниями. Точнее золото и уран в Кыргызстане должны добываться в интересах страны, оставаться в собственности государства. Это широко используется в мировой практике.

— Эксперты говорят, что возможно обострение ситуации под предлогом выборов. Есть ли предпосылки к повторному перевороту?

— В Кыргызстане выборы всегда сопровождались чертовщиной, поэтому сменялись власти. Не будет переворота, если на этот раз власти честно проведут выборы, будет противостоять беззаконью и подкуп голосов.

Все в руках власти. Могут быть смутьяны, ждущие ошибок со стороны властей. Властям нужно сохранить законность. Надо создать одинаковые условия для партий, участвующих в выборах.

По правде говоря, народ возлагает большие надежды на действующую власть. Эта власть пользуется большим доверием. Поэтому власть имущим нужно сплотиться, чтобы оправдать доверие, правильно работать. Тогда Кыргызстан окажется на пути развития. Нужно по возможности провести честные выборы, чтобы не подорвать народное доверие.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 8, gezitter.org