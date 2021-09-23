Кумтор был логовом коррупции!

Даже руководство «Центерры» не верит, что они вернутся

Хотя руководство «Центерры» судится в суде США, чтобы вернуть золоторудный комбинат «Кумтор», они не могут вернуться в Кыргызстан и продолжить свою работу, даже если суд примет решение в их пользу. Руководство «Центерры» прекрасно это понимает. Хотя суд и даст им право, что будет, если местное население их бойкотирует, перекроет дороги, оборвет линии электропередачи, не будет поставлять продукты питания? Народ может не пустить руководство и специалистов «Центерры» дальше Балыкчи. Поэтому руководство «Центерры» не верит в то, что сможет вернуть «Кумтор», старается выбить наибольшую компенсацию, максимально навредив кыргызской власти. Всем видно, что они вне себя от злости, так как до этого без учета зарплат и бонусов они получили 2 млрд долларов в виде дивидендов, а теперь потеряли такой источник дохода. Золотой комбинат «Кумтор» обеспечивал 70-80% дохода «Центерры». Если они упустят из рук «Кумтор», то от «Центерры» останется только название, превратившись в региональную, а не транснациональную корпорацию.

«Центерра» делает все, чтобы выбить побольше денег из Кыргызстана. Два месяца назад «Центерра» обратилась в суд, посчитав, что потеряла около 1 млрд долларов с тех пор, как на золотом комбинате «Кумтор» было введено внешнее управление, потребовала возместить ущерб, но безуспешно. Недавно суд по банкротству Нью-Йорка отклонило ходатайство о наложении санкций, штрафа в отношении Кыргызстана. Они вывели из строя оборудование, которое направлялось в «Кумтор», вывели из строя программу, где указаны табели и графики рабочих, сотрудников, расторгли соглашения с субъектами, поставляющими технику и запчасти. Но все это не помогло. Сломанное и уничтоженное было восстановлено. Благодаря неустанному труду нового руководства восстановили поставку запчастей. Когда такие действия не дали результат, они пытаются всячески помешать свободному сбыту золота, произведенного на «Кумторе». По их требованию Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков. Согласно правилам этого объединения, «Кыргызалтын» не может отныне продавать свою продукцию через нее. Но вряд ли на золото не найдется клиентов, такая ассоциация есть и в Гонконге, если и она поддержит коллег из Лондона, то есть местные ювелиры и предприятия, куда можно продавать золото. Эксперты считают, что нынешние доходы можно было бы существенно увеличить, если бы правительство наладило ювелирное дело.

Проект «Кумтор» коррумпирован от начала и до конца

Недавно стало известно, что топ-менеджмент «Центерры», при содействии некоторых иностранных граждан в декабре 2013 года незаконно вывез из «Кумтор Голд Компани» 200 млн долларов. Компания переводила разные суммы денег на разные счета, и законность некоторых операций вызывает сомнение у следователей. Можно предполагать, что часть этих средств в конечном итоге оказывалась на счетах кыргызских чиновников, руководство «Центерры» проворачивало аферы при содействии некоторых наших руководителей. Из-за таких подозрений в Кыргызстане задержали чиновников, вроде Омурбека Бабанова, Таланта Узакбаева, Торобая Зулпукарова, Исхака Пирматова, Азамата Баатырбекова. Их отпустили под домашний арест за сотрудничество со следствием. А экс-спикер Асылбек Жээнбеков, Тайырбек Сарпашов, Темир Сариев находятся в СИЗО. Несколько дней назад их ряды пополнил экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего президента «Центерры» Яна Аткинсона, президента и председателя правления ОАО «Кумтор Голд Компани» Майкла Фишера и Андрея Сазанова, вице-президента компании по финансам Джона Сьютера. Их объявили в розыск. В ходе следствия могут быть выявлены и другие фигуранты, навредившие стране.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал показания в начале августа. Пользуясь случаем, нам нужно подчеркнуть, что вся коррупционная афера на «Кумторе» проворачивалась при его правлении. Именно при нем начали делить не произведенную продукцию, а чистую прибыль. Сначала доля Кыргызстана составляла 67%, но в декабре 2003 года она упала до 16%. После бегства Акаева в Москву удалось пересмотреть долю и довести до 33%. С 2005 года премьер-министры и их заместители заявляли, что достигнуто успешное соглашение с «Центеррой», оно соответствует интересам народа. А сейчас выясняется, что за всем этим стояли коррупционные интересы. Руководство «Центерры» бессовестно растаскивали основное богатство Кыргызстана, нанеся ущерб окружающей среде на 3,5 млрд долларов, внедряя новые разновидности коррупции в только что обретшую независимость страну. За все это нужно ответить.

Мы можем благодарить президента Садыра Жапарова, который разворошил логову коррупции, вернул народу его богатство. Отныне судьба «Кумтора» будет зависеть от нашей политической зрелости, от инновационно-технологического уровня, от моральных и нравственных качеств.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 8, gezitter.org