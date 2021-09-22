Депутат: Садыр Жапаров назвал VI созыв Жогорку Кенеша легендарным

Президент Садыр Жапаров назвал VI созыв Жогорку Кенеша легендарным.

Об этом сегодня, 22 сентября, на заседании парламента сообщил депутат Саматбек Ибраев.

Он снова раскритиковал работу председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова, который, по словам депутата, выступает против его законопроекта о развитии финансовых технологий.

Помните, какую высокую оценку дал нам Садыр Нургожоевич на последней встрече? Он сказал, что VI созыв легендарный. Давайте будем тем самым легендарным парламентом и поддержим законопроект о финансовых технологиях, против которого выступает Национальный банк.

"Это должно быть политическое решение. Абдыгулов сказки рассказывает, что развалится финансовый сектор в случае принятия проектов, черным пиаром занимается", - заявил Ибраев.



Напомним, последняя встреча депутатов с президентом состоялась до завершения IX сессии парламента в государственной резиденции "Ала-Арча". Именно после этого мероприятия депутаты поменяли свое мнение относительно отклоненного ранее законопроекта о защите от ложной информации.



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