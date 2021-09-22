Оппозиция крепчает: вот уже там и экс–спикер Келдибеков, и Акаев

Артисты требуют "не играть в кошки–мышки"

Гонимый при всех властях Ахматбек Келдибеков сегодня вновь оказался в оппозиционном стане. Его вместе с другими политиками вызвали на допрос по поводу попытки насильственного захвата власти.

Артисты требуют "не играть в кошки–мышки"

Ранее в социальной сети Facebook было опубликовано обращение нескольких общественных деятелей к президенту Садыру Жапарову.

В документе указывалось, что экс–полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Жетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Кельдибеков, Жылдызкан Джолдошева и представитель партии "Улуу Кыргызстан" Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек.

"Их якобы сопровождают 5–6 ребят, которые собирают оружие. В связи с этим нам приходится обращаться к вам. В прошлом году вам оказали доверие и отдали свои голоса 80 процентов граждан. Вы, не пролив ни капли крови, не применив оружие, в рамках Конституции сменили власть. Что было бы, если бы повторились события 2010 года, сколько бы погибло людей? Вы провели честные президентские выборы и референдум", - указывается в обращении.

В конце текста обратившиеся написали: "Что им еще надо? Уважаемый Садыр Нуркожоевич, не играйте с ними в кошки–мышки. За вами стоит 80–90 процентов людей. Если надо, вас поддержат так, как и в 2016 году люди поддержали Эрдогана. Примите к ним жесткие меры. Не будьте мягким, иначе мы потеряем страну".

Обращение к главе государства подписали: отличник культуры Сонунбубу Кадырова, эстрадная певица Венера Пирматова. Поэтесса Менди Мамазаирова, народная артистка Шайгул Алсеитова, ученый Умут Култаева и заслуженный артист Абаз Чикеев якобы дали свое согласие по телефону.

К слову, за сутки до появления этого обращения по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс–замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Он был взят под стражу на основании аудиозаписи, опубликованной в социальных сетях. На ней записан разговор предположительно экс–замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО "АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева.

На аудиозаписи слышно, как человек, которого называют Курсаном Асановым, говорит, что к нему приходил Жанар и спрашивал, есть ли оружие. Узнав, что есть, он ответил, что молодые ребята готовы выйти и захватить власть. "Я ему ответил, что не надо. Потом я спросил у Катани, что происходит. Он ответил, что уже произошло, осенью волнения. Мелис, как всегда пьяный, ходит с двадцатью ребятами", - говорит предполагаемый Асанов.

В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

К слову, на прошлой неделе под стражу был взят и предполагаемый собеседник Асанова - Алмаз Сарыбаев.

Почти политические узники

Понятное дело, что эти события не на шутку взбудоражили общественность. Жители нашей страны, как правило, с тревогой воспринимают осеннюю политическую активность, не связанную с какими–то официальными событиями. А вдруг еще одна революция?

Тем более что дата 17 сентября, а это день рождения бывшего президента Атамбаева, который его сторонники, не исключено, хотели бы отпраздновать какими–то акциями.

В общем, МВД на происходящее отреагировало: политиков, указанных в обращении артистов, вызвали на допрос.

На этом фоне встревожились другие представители истеблишмента. К примеру, депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко написала гневный пост в Facebook с требованием прекратить политические гонения.

"Когда рушится экономика, падает уровень жизни, отсутствует внятная внешняя политика, границы находятся под угрозой, то кто в этом виноват? Нет, не единоличный правитель, не его министры! В этом виноваты молодая девушка–блогер, живущая за тысячу километров и только что похоронившая брата, отставной генерал и, конечно, оппозиционный депутат плюс бывший президент, сидящий в тюрьме", - отметила она.

Она заявила, что "Жанар Акаев всегда был сторонником законных видов политической борьбы".

"Я верю генералу Асанову, считаю его честным офицером и настоящим милиционером", - подчеркнула Никитенко и добавила, что "власть должна заняться делом, экономикой, культурой, образованием, здравоохранением, а не поиском врагов".

Пока политиков допрашивали, около здания МВД собрались их сторонники - около 30 человек. Что интересно, каждого выходящего из здания следственной службы они встречали аплодисментами - как жертв репрессий, ни за что отсидевших в застенках лет двадцать минимум.

Несостоявшиеся политические узники - как попыталась их окрестить Никитенко - на выходе из милицейского ведомства вели себя соответствующе: радостно улыбались и геройски покрикивали. В то же время никто из них не озвучил никаких обвинений в адрес следователей, проводивших допрос. Депутат парламента Жанар Акаев, например, отметил, что никакого давления на него не оказывалось.

- Два дела - по аудиозаписи о захвате власти и обращению к президенту - объединили. Следователи были достаточно вежливыми, никакого давления не было оказано, - пояснил он.

Надо отметить, что до вызова на допрос на своей странице в Facebook Жанар Акаев рассуждал несколько в ином ключе. Он заявлял, что обвинения в захвате власти - попытка напугать и привлечь к ответственности некоторых политиков.

"Я нигде и ни с кем не обсуждал подобную тему. С Курсаном Асановым, если не ошибаюсь, виделся в феврале, на поминках. Фактов и доказательств нет. Подобное обвинение безосновательно. Почему я должен захватывать власть? Я и так нахожусь в одной из ветвей власти. Или я пойду захватывать свой кабинет? Это все непонятно и странно. Я со студенческих лет стремлюсь к законности, открытому обществу. Мы критику, свое мнение открыто высказываем через СМИ. Если думают, что так напугают нас, а в парламент придут только подхалимы, они ошибаются. Например, сейчас поднимают вопрос о снятии запрета на разработку урана, пересмотре тарифа на электроэнергию, росте цен. Видимо, думают, что в новый созыв парламента допустят только тех политиков, которые не будут говорить о проблемах, а станут только хвалить. Попытки напугать делают нас только сильнее", - заявил Жанар Акаев.

Новые лидеры фронды

Группу политиков, побывавших на допросе из–за обвинений со стороны артистов, вероятно, сегодня можно считать новым составом оппозиционного крыла кыргызской политики. Вопрос, кто же его возглавляет?

Самые очевидные кандидатуры на роль лидеров - экс–депутаты парламента Ахматбек Келдибеков и Исмаил Исаков.

Исмаил Исаков, заявивший журналистам, что авторов обращения необходимо привлечь к уголовной ответственности, поскольку они будоражат население, подтвердил намерение участвовать в предстоящей гонке.

- ГКНБ должен найти людей, которые стоят за очернением политиков. Мы считаем, что это обращение дискредитирует нас перед выборами, - сказал он. Исмаил Исаков добавил, что никаких разговоров о смене власти или перевороте не вел.

- Мы даже о митингах не вели речи. Сейчас идет процесс формирования команды на выборы. Несколько партий, возможно, объединятся, лидеры политорганизаций встречаются. Работа ведется как обычно. Выдумка с обращением меня повергла в шок, - заключил он.

Ахматбек Келдибеков воздержался от развернутых комментариев для СМИ. И, вероятно, именно он, учитывая его бэкграунд, является вожаком обозначившегося оппозиционного движения.

Основания для того, чтобы уйти во фронду, у Келдибекова вполне весомые. Он имеет достаточно напряженные отношения с действующей властью. Когда–то он был частью команды, создававшей "Ата–Журт". Затем пути политиков разошлись.

Осенью 2020 года Ахматбек Келдибеков шел на выборы в парламент с "Мекеним Кыргызстан". И стал депутатом. Но случилась очередная революция, и итоги выборов аннулировали. Сейчас политик готовится на новый заход. И для реализации властных амбиций экс–спикеру явно требуется что–то новое - например, встать во главе объединенной оппозиции.

В остальном он вполне подходит на роль нового оппозиционного лидера - энергичный политик, обладающий определенным опытом и ресурсами. В том числе экономическими. Прежде всего потому, что Ахматбек Келдибеков в принципе человек не бедный. В 2017 году в КР издавался журнал со списком 200 самых состоятельных семейств республики, экс–спикер ЖК попал в их число.

Кроме того, не исключено, что за Келдибековым стоят еще более влиятельные с точки зрения финансов люди. К примеру, в октябре 2019 года на фоне активной антиматраимовской информационной кампании экс–спикер не стеснялся открыто поддерживать Райымбека Матраимова, известного больше как Райым–Миллион. Тогда Келдибеков говорил, что гордится близкими отношениями с экс–замглавы таможенной службы.

К слову, есть связь с Матраимовым и у остальных политиков, побывавших в на допросе в следственной службе МВД. В мае 2019 года большинство из них также были вместе на одном мероприятии, ставшем предметом бурного обсуждения общественности. Тогда фонд имени Исмаила Матраимова в честь памяти самого Исмаила Матраимова и 74–летия Победы в Великой Отечественной войне провел турнир по футболу и волейболу. И на трибунах можно было увидеть действующего на тот момент вице–премьер–министра Кубатбека Боронова, торага ЖК Дастанбека Джумабекова, а также депутатов парламента Алтынбека Сулайманова, Жанарбека Акаева, Канатбека Исаева, Алмазбека Баатырбекова и других политических деятелей. Как только в социальных сетях появились фотографии с этого мероприятия, многие интернет–пользователи раскритиковали участников, посетивших его.

Этот инцидент с массовым допросом ведущих политиков КР вполне может стать поводом для возникновения самых невероятных оппозиционных комбинаций. И разноплановых политиков свяжет нечто большее, чем совместное фото на мероприятии Матраимовых.





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