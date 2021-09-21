Садыр Жапаров выступит с видеообращением перед мировым сообществом

Сегодня, 21 сентября, в Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня общих дебатов 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает департамент информации МИД.

В первой половине дня открытия президент Садыр Жапаров в режиме видеообращения выступит перед мировым сообществом в рамках общих дебатов 76-й сессии ГА ООН, говорится в сообщении.

Кроме этого, по поручению главы государства министр иностранных дел Руслан Казакбаев 23 сентября примет участие во встрече министров иностранных дел группы стран, не имеющих выхода к морю, и в Конференции-2021 по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 24 сентября - в Диалоге высокого уровня по энергетике, а 28 сентября - в совещании высокого уровня по случаю Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия.

Глава МИД также проведет двухсторонние встречи с руководством ООН и иностранными коллегами.

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