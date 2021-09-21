Садыр Жапаров выступит с видеообращением перед мировым сообществом

Сегодня, 21 сентября, в Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня общих дебатов 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщает департамент информации МИД.
В первой половине дня открытия президент Садыр Жапаров в режиме видеообращения выступит перед мировым сообществом в рамках общих дебатов 76-й сессии ГА ООН, говорится в сообщении.
Кроме этого, по поручению главы государства министр иностранных дел Руслан Казакбаев 23 сентября примет участие во встрече министров иностранных дел группы стран, не имеющих выхода к морю, и в Конференции-2021 по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 24 сентября - в Диалоге высокого уровня по энергетике, а 28 сентября - в совещании высокого уровня по случаю Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия.
Глава МИД также проведет двухсторонние встречи с руководством ООН и иностранными коллегами.
URL: https://kaktus.media/446368
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!