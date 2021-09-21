Жамин Акималиев: Только избиратели должны решать, кто станет депутатом по итогам выборов

Бишкек, "Саясат. kg". Я надеюсь, что по итогам выборов в Жогорку Кенеш 28 ноября будут избраны достойные сыновья и дочери нашего народа.

— Можно ли надеяться, что новое выборное законодательство, смешанная система, соответствующая новой Конституции, приведут в парламент достойных молодцев?

— Правовой базой смешанной системы является новая Конституция, принятая 5 мая 2021 года. Ее поддержало большинство избирателей. Я надеюсь, что по итогам выборов в Жогорку Кенеш 28 ноября будут избраны достойные сыновья и дочери нашего народа.

— Правильно ли поступили депутаты VI созыва, внеся изменения в выборное законодательство? Или это приведет к неразберихе?

— По правде говоря, депутаты VI созыва пытались сохранить партийную систему к следующим выборам. Но в споре рождается истина, в итоге решили избирать 36 депутатов по одномандатным округам, 54 депутатов по партийным спискам.

— Согласно новому выборному законодательству, участвующие по партийному списку кандидаты могут получить мандаты в зависимости от голосов, полученных от избирателей. Значит, лидеры партии не могут на это повлиять?

— Вы правы, суть смешанной системы заключается в том, чтобы лидеры партий не имели решающего голоса на выборах, последнее слово должно быть за избирателями. Но в то же время роль политических партий остается существенной. Потому что именно они составляют партийный список. Недостаток нового закона заключается в том, что имена предложенных кандидатов не указывают в бюллетенях. В бюллетенях указаны только названия партий. Говорят, партийные списки будут вывешены на избирательных участках. Будут ли избиратели целенаправленно идти и знакомиться с этими списками? Что касается кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам, то их имена будут четко указаны. Было бы хорошо, если бы в бюллетенях также указывали людей из партийного списка.

— Если новый закон будет хорошо работать, то ключевую роль в распределении мандатов будет играть ЦИК, а не лидеры партий?

— Да, партийный лидер не должен оказывать большое влияние на вопросы выдачи депутатских мандатов. Избиратели должны решать – кто станет депутатом Жогорку Кенеша.

Источник: Sayasat.kg