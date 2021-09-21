Базарбай Мамбетов: Я считаю нет никаких политических интересов в происходящих событиях вокруг «Кумтора»

Бишкек, "Саясат. kg". Помимо этого, Акылбек трансформировал 24 гектара пахотных земель в Кок-Жаре. Все это когда-нибудь всплывет.
— Среди наших чиновников полно виновных в трагедии «Кумтора». Если бы Кыргызстан получал бы хотя бы 30% от добытого золота, то за 24 года мы не потеряли бы 6,7 млрд долларов. Акылбек Жапаров был одним из тех, кто указал в соглашении – Кыргызстан будет получать только 13% от добытого золота. Почему его до сих пор не привлекли к ответственности? Почему не доведены до конца судебные разбирательства по его делам, в том числе по МИС в Канте? Помимо этого, Акылбек трансформировал 24 гектара пахотных земель в Кок-Жаре. Все это когда-нибудь всплывет.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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