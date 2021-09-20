Тилек Усупов: Президент намерен развивать Кыргызстан. Воли у него хватит

Бишкек, "Саясат. kg". У Садыра Жапарова хватит воли поставить точку в вопросе «Кумтора». Такое мнение выразил глава фонда «Тилекмат Аке» Тилек Усупов.

По его словам, президент основательно взялся за вопрос «Кумтора» не потому, что из-за него в свое время подвергался гонениям, а из-за осознания того, что у нас тяжелая экономическая ситуация.

«Недобросовестные инвесторы на протяжении многих лет прибирали к рукам наших коррумпированных чиновников, вывозили из страны национальное богатство. В итоге Кыргызстан оказался на грани исчезновения. Сейчас и мы, и президент понимаем, что так дальше жить нельзя. Если не пойдем на решительные шаги, то потеряем страну. Поэтому я поддерживаю намерение президента о том, что месторождения нужно разрабатывать только в интересах страны. Не только я, но и весь народ поддерживает. Здесь не идет речь о том, чтобы отобрать рудник у «Центерры», канадские инвесторы именно так хотят преподнести происходящее. Все должно быть в рамках закона», — сказал он.

Он также считает, что кыргызстанцы не должны верить провокационным призывам канадского руководства «Центерры». «Сейчас нам нужно единство. Стремление президента соответствует стремлению всех кыргызстанцев – развивать Кыргызстан», — заключил он.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org