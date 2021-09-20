Акматалиев: «Кумтор» стал делом чести для Садыра Жапарова

Бишкек, "Саясат. kg". Садыр Жапаров выполнил данное избирателям обещание, ввел управление Кыргызстана на рудник.
Садыр Жапаров еще десять лет назад придерживался мнения о том, что «Кумтор» должен разрабатываться в интересах Кыргызстана. Сейчас для него возвращение рудника государству превратилось в дело чести. Об этом сообщил политолог Алмазбек Акматалиев.
«Десять лет назад Садыр Жапаров поднимал вопрос возвращения государству «Кумтора». Поэтому закономерно то, что в предвыборную платформу он включил важный пункт – передача управления рудником Кыргызстану.
Садыр Жапаров выполнил данное избирателям обещание, ввел управление Кыргызстана на рудник. Теперь старается довести дело до логического конца. Для него это стало делом чести», — сказал политолог.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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