Есть ли угроза для нас от Талибана в Афганистане, или мы должны сотрудничать с ним?

Для нас сегодня предпочтительней Афганистан, полностью контролируемый талибами-пуштунами.

Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата Мекен»:

— Россия, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан признали талибское правительство. Таджикистан (Рахмон) упёрто стоит: «Если не отдадут половину правительства афганским таджикам, я их не признаю». Рахмон считает себя отцом таджиков не только в Таджикистане, но и отцом всех таджиков в мире.

Сегодня численно таджикское население в Таджикистане и Афганистане превышает 20 млн, в реальности получается, как будто единое государство. Если талибы выполнят требование Рахмона, тогда вырастет не только личный авторитет Рахмона, но и Таджикистана в регионе и в мире.

В сегодняшней ситуации нам, Кыргызстану этого не нужно. Для нас сегодня предпочтительней Афганистан, полностью контролируемый талибами-пуштунами. Наша дипломатия должна работать в этом направлении.

Нурлан Шакиев, директор телеканала «NewTV»:

— Согласно правилам международных отношений любой страны, полностью контролирующую власть в государстве признают другие страны, вынуждены строить отношения. Отдельный вопрос: Насколько глубоко или разносторонне они построят отношения. Вот почему наша действующая власть несколько опасается, стоит наблюдателем – это временное явление. Вследствие разных условий все равно придется строить отношения с сегодняшней властью Афганистана. Хорошо, что пока представители нашей власти воздерживаются говорить о них хорошо или плохо.

Через 2-3 месяца постепенно начнет узнаваться, в каком направлении двинется тамошняя ситуация и как сложится. В соответствии с этим можно строить отношения. Как бы там ни было, лишь бы прекратились многолетние военные действия, и установился мир. Афганский народ подвергается очень тяжелым проблемам, страдая от войны. Поэтому для скорейшего установления мира на афганской земле и строительства светлого будущего необходимо не только афганскому народу и власти, но и всему мировому сообществу оказать помощь и содействие.

Канатбек Мурзахалилов, религиозный эксперт:

— Сейчас религиозно-радикальное движение Талибан установило свою власть в Афганистане. Официально объявило о создании государства под названием Исламский эмират Афганистан.

После захвата Кабула 15 августа вернулись находившиеся в изгнании лидеры движения, 8 сентября провели официальную инаугурацию своей власти. Талибы обнародовали свою программу из 8 пунктов, отличающуюся от времени первого властвования талибов в Афганистане в 1996-2000 годах.

Они смогли полностью покорить и сторонников Ахмада Масуда в Панджшерском районе, которые противостояли движению Талибан. Теперь остался вопрос: Власть Талибана исправит социально-экономическое положение в Афганистане или нет?

Во-вторых, с какой целью воспользуются разнообразной военной техникой, вооружением, оставленной ушедшими американскими вооруженными силами? Это тоже один большой вопрос.

Третье, стоит вопрос: Признают международные и финансовые институты во главе с Организацией Объединенных Наций Исламский Эмират Афганистана?

Кроме того, установят они или нет дипломатические связи с самыми крупными государствами, входящими в большую 20-ку и другими примерно 200 государствами? Это тоже большой вопрос.

Также в большинстве стран, в том числе в Кыргызстане движение Талибан решением суда официально признано террористическим, его деятельность запрещена. Пока еще неизвестно, будет ли данный вопрос пересмотрен, выведут ли из запрещенного списка, признают власть талибов, будут сотрудничать в различных политико-экономических аспектах или нет.

Самое основное, если устранят социальное неравенство живущего в Афганистане населения, ликвидируют недостатки бывшей власти с коррупционными элементами и дадут народу достойную жизнь, тогда это будет выбор самого афганского народа.

Вопрос будущего сотрудничества с Кыргызстаном будет связан с дальнейшими шагами множества международных организаций во главе с ООН. На это есть время. Для нас целесообразно смотреть, наблюдать, анализировать и действовать в зависимости от этого.

Источник: газета «Жаны ордо» №26 от 17.09.2021/стр.3, gezitter.org