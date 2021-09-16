Как быть с легитимностью выборов?

Мы вынуждены задаваться таким вопросом.

Как сообщили из ЦИК, выборы будут считаться состоявшимися вне зависимости от явки. Это значит, что выборы состоятся даже при явке 1/4 части всех избирателей.

Конечно, заставить избирателей голосовать нельзя. Тут нет проблем с правами избирателей. Но тут возникает другой вопрос – насколько легитимным будем победа партий и кандидатов? Если на выборы придет половина от половины избирателей, то каким моральным правом будут обладать избранные ими партии и кандидаты на то, чтобы сидеть в парламенте в качестве представителей избирателей и отстаивать их права?

Получается, нам придется признать результаты выборов вне зависимости от явки. Даже если придет очень мало людей в избирательные участки. Но в будущем нужно рассмотреть этот вопрос, внести изменения и дополнения в выборное законодательство, повысить активность избирателей. Иначе вопрос легитимности парламента не утратит свою актуальность.

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 6, gezitter.org