Не навредит ли «Ата Мекен» «Реформе»?

Такие опасения озвучивают отдельные политологи и те, кто хорошо разбираются в политике.

Обе партии придерживаются оппозиционных взглядов.

Но в отличие от «Реформы» партия «Ата Мекен» представлена в парламенте и ее лидер Омурбек Текебаев своими политическими ходами дискредитировал не только себя, но и партию, утратив доверие тысяч сторонников. Это обстоятельство в первую очередь может навредить партии «Реформа». Те, кто возлагает надежды на партию «Реформа», где собрались новые лица, люди с прогрессивными взглядами, могут не проголосовать за нее из-за союза с «Ата Мекеном». Представителям «Реформы» нужно задуматься над этим. Нельзя не исключать, что в ближе к выборам могут уйти из тандема члены «Реформы», не желая терять голоса из-за Текебаева.

Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 6, gezitter.org