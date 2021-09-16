Не навредит ли «Ата Мекен» «Реформе»?

Такие опасения озвучивают отдельные политологи и те, кто хорошо разбираются в политике.
Обе партии придерживаются оппозиционных взглядов.
Но в отличие от «Реформы» партия «Ата Мекен» представлена в парламенте и ее лидер Омурбек Текебаев своими политическими ходами дискредитировал не только себя, но и партию, утратив доверие тысяч сторонников. Это обстоятельство в первую очередь может навредить партии «Реформа». Те, кто возлагает надежды на партию «Реформа», где собрались новые лица, люди с прогрессивными взглядами, могут не проголосовать за нее из-за союза с «Ата Мекеном». Представителям «Реформы» нужно задуматься над этим. Нельзя не исключать, что в ближе к выборам могут уйти из тандема члены «Реформы», не желая терять голоса из-за Текебаева.
Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 6, gezitter.org
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