Торобай Колубаев, общественный деятель: «Цель Розы Отунбаевой и Текебаева – достижение власти!»

Т.Колубаев: Они намерены победить на выборах и стать легитимной властью.
— Господин Торобай, Отунбаева и Текебаев активизировались. Это говорит о том, что они стремятся совершить еще одну революцию?
— Цель Розы Отунбаевой и Текебаева – достижение власти. Они намерены победить на выборах и стать легитимной властью. Если на выборах не добьются успеха, постараются захватить власть, пускай и путем революции. Поэтому эти двое активизировались. Кроме того, активизировались и начали объединяться прозападные политики. Потому что и Россия, и Америка хотят усилить свое влияние на Кыргызстан. По правде говоря, нам нужно найти способ привлечения к ответственности членов Временного правительства до выборов.
Источник: газета «Майдан.kg» №31 от 15.09.2021 / стр. 7, gezitter.org
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