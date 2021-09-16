Омурбек Абдырахманов: Наши политики – «профессора» в том, чтобы делать деньги на клановости, интригах, политике

Бишкек, "Саясат. kg". Никто не запрещает быть политиком, но желающие стать политикой люди должны изучить политические науки, натренировать себя.
— Было бы хорошо, если бы каждый занимался своей профессией. Артисты, спортсмены, космонавты, чабаны, доярки… вмешивались в политику и становились депутатами. Это болезнь, оставшаяся с советской системы. До сих пор применяется такая практика в авторитарных странах.
Никто не запрещает быть политиком, но желающие стать политикой люди должны изучить политические науки, натренировать себя.
Одним из лучших президентов Америки был Рейган – актер. Но он закалился в общественных делах, с самого начала активно участвуя в работе профсоюза. Дважды был избран губернатором Калифорнии (экономика Калифорнии превышает Российскую в три раза). Затем участвовал в президентских выборах и дважды выигрывал.
У нас почти никто не получает образование по политическим наукам. Почти все наши политики – «профессора» в том, чтобы делать деньги на клановости, интригах, политике.
С такими политиками невозможно добиться развития страны…
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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