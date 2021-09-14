Канат Исаев получил 550 тысяч долларов, чтобы внести кандидата в верхушку списка?

Бишкек, "Саясат. kg". Канат Исаев отметил, что он не брал у А. Д. деньги, чтобы внести в партийный список.
Канатбек Исаев прокомментировал задержание члена ЦИК Акылбека Эшимова. Напомним, ГКНБ подозревает упомянутого члена ЦИК в том, что он в июне 2020 года пошел на сговор с лидером одной партии, получил 550 тысяч долларов у гражданина А. Д., пообещал внести его в первую пятерку партийного списка.
Канат Исаев отметил, что он не брал у А. Д. деньги, чтобы внести в партийный список.
«По-моему, это дело касается купли-продажи недвижимого имущества. К этому партия не имеет никакого отношения», — сказал лидер партии «Кыргызстан».
По данным отдельных СМИ речь идет о бывшем депутате Жогорку Кенеша Акуналы Досалиеве. На выборах 2020 года он занимал 37-е место в списке партии «Кыргызстан».
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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