Бакыт Бакетаев: Мы видим конец империи США и начало многополярного мира

Сегодня Америка также находится в зените своего могущества и это может ее погубить.

20 августа этого года в журнале "The Economist" под рубрикой "Позорное, панические бегство Байдена" вышла статья британского историка, писателя и журналиста Нила Фергюсона. Статья называется "О том, почему конец американской империи не будет мирным". В ней он сравнивает закат двух империй, в частности, с британской, которая развалилась в 50-е годы XX века, и на этой основе изучает и тщательно анализирует закат американского мирового превалирования.

Британия находилась, казалось бы, на пике своего могущества в 20-х годах прошлого века, однако распалась. Советская система или социалистический блок в 1985 году был в расцвете, но и её постигла та же участь.

Сегодня Америка также находится в зените своего могущества и это может ее погубить.

Фергюсон обратил внимание на то, что в последнее время появляется очень много книг и статей, диагностирующих падение американской империи. В этом плане он идет еще дальше, чем компания ведущих интеллектуалов, кстати либералов и патриотов Америки.

Так, он заявляет, что если Британская империя медленно деградировала и утрачивала свою доминирующую роль, то крах американской имперской силы и влияния будет, скорее всего, немирным, возможно кровавым. Вероятно, будет связан с рядом войн и не только локальных.

Автор прогнозирует, что гибель доминанты США станет более конфликтной.

Традиционные американские ценности и представление о том, что такое американская мечта, о том, что мы можем называть старой доброй Америкой уходит и выветривается из мозгов мирового истэблишмента.

Этот тренд читается и в высказываниях американских президентов.

Нил Фергюсон озвучивает известные факты о том, что сейчас американские военные подразделения присутствуют в 150 странах мира.

В то же время один из ведущих американских политологов и аналитиков Фарид Закария опубликовал ряд статей, показывающих главные стадии падения или заката американского лидерства и доминирования США в мире.

Соединённые Штаты, по его подсчётам, после 1945 года больше всех стран, вместе взятых, нарушали границы суверенных государств.

Советский Союз по количеству вторжений уступает США во много раз.

Рано или поздно это глобальное американское присутствие нужно будет сокращать на уровне даже посольских инструкторов и прочих активных деятелей, и фондов. К чему это может привести, мы наблюдали при паническом бегстве из Афганистана.

Вакуум власти, который образуется после ухода американских сил, порождает хаос, возникают серьезные проблемы при решении экономических, культурных проблем между государствами.

Еще Барак Обама начал говорить, что Америка уже не может быть мировым полицейским, нужно будет думать об общих для всех стран органах управления, общей системе идей и ценностей.

Трамп выдал идею "Вернем Америке былое величие", Байден же сказал: мы уходим, мы не будем рисковать жизнями американцев.

Справка: Нил Кэмпбелл Дуглас Фергюсон - британский историк, писатель и журналист, профессор истории в Гарвардском университете и старший научный сотрудник Оксфордского университета, Гуверовского института и Стэнфордского университета.

Фарид Рафик Закария - один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений; редактор еженедельника Newsweek International.

Автор: Бакыт Бакетаев



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