Сонунбубу Кадырбаева: Недалек тот день, когда красавицу Розу достанут из-под земли и накажут, когда начнутся разбирательства по Ошским событиям

Бишкек, "Саясат. kg". Она еще отдельно ответит за то, что вместе с Текебаевым грубо нарушила закон, незаконно занимала пост президента на протяжении полутора лет.



— Несколько независимых комиссий выявили, что и Временное правительство виновато в возникновении Ошских событий. Так почему не привлекают к ответственности Розу Отунбаеву, как председателя Временного правительства?

— По-моему, доказательств по Ошским событиям полно. Думаю, так все не оставят. Потому что в те дни Ташиев и Жапаров видели все своими глазами, чувствовали все на своей шкуре. Они наверное понимают, что если они не отделят черное от белого, когда дело касается Ошских событий, то это будет их преследовать, как тень. Недалек тот день, когда красавицу Розу достанут из-под земли и накажут, когда начнутся разбирательства по Ошским событиям. Она обязательно ответит. Заблуждается, если считает, что продолжит получать пенсию, существенно превышающую пенсию других людей. Она еще отдельно ответит за то, что вместе с Текебаевым грубо нарушила закон, незаконно занимала пост президента на протяжении полутора лет. Возместит расходы казны на президента и экс-президента.

— Ощущается чрезмерная активность Розы Отунбаевой в данное время. Поддерживаете ли ее возвращение в политику?

— Конечно, она знает про свою вину. Поэтому она с криками выступила, когда затронули вопрос об Ошских событиях. Чувствуется, что она аккуратно подступает к власти и ищет себе теплое место. Разве станет бездействовать такой человек, готовый на хитрость? Очевидно, что сопротивляться она будет до конца. Нельзя позволять себя обмануть таким бессовестным, семиглавым чудовищам в масках. Вместо того чтобы вести себя как уважаемая мать среди кыргызов, она обвиняет народ, выставляет себя «зрелой элитой и культурной», мучается среди «мырков». Наверное, теперь ей надо привить культуру «мыркам» из тюрьмы. Я против того, чтобы она жила в этой стране, не говоря о том, чтобы вернулась в политику.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org