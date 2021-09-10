Недавно Зеленский и американский президент Джо Байден договорились о продлении на семь лет соглашения о поддержке Киева в уничтожении ядерного оружия
Вашингтон, 4 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку в США, когда продлил соглашение о нераспространении ядерного оружия, сообщил политолог Михаил Чаплыга.
Недавно Зеленский и американский президент Джо Байден договорились о продлении на семь лет соглашения о поддержке Киева в уничтожении ядерного оружия, а также предотвращения распространения вооружения массового уничтожения.
Чаплыга не понимает, зачем президент Украины подписал в Вашингтоне самую страшную вещь для страны и для него. По мнению украинского политолога, у Киева был единственный козырь, которым был выход из соглашения о нераспространении ядерного вооружения в статусе неядерной страны. Он считает, что угрозы ряда политиков Украины создать ядерное оружие и перейти под влияние Пекина были «фигней», а не шантажом.
Зеленский недавно также сообщил, что Белоруссия должна стать такой же свободной, как Украина. После этого заявления лидер государства повторил лозунг белорусских националистов.
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