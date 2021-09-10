Путин: Афганистан не должен оставаться угрозой для окружающих стран

Россия выступает за установление мира и стабильности в Афганистане.

Об этом, по информации пресс-службы Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XIII саммите БРИКС, который прошёл 9 сентября в режиме видеоконференции.

"Уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации, и ещё до конца неясно, как всё это скажется на региональной и на глобальной безопасности, поэтому совершенно справедливо, что наши страны уделяют данному вопросу особое внимание", - отметил российский лидер.

"Естественно, - продолжил он, - что Россия, как и партнёры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство".

При этом, подчеркнул Владимир Путин, "мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик": "Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции, мы за то, чтобы афганцы могли бы мирно и достойно жить на своей родине".

Президент РФ убежден: нынешний виток кризиса в Афганистане – "прямое следствие безответственных попыток навязать извне чуждые ценности, стремления строить методами социально-политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах".

"Всё это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится всему мировому сообществу", - сказал Владимир Путин.





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